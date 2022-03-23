Проверяться на такое заболевание нужно ежегодно, предупреждает медик

Кардиолог, заслуженный врач Российской Федерации Юрий Серебрянский рассказал, что образование тромбов в сосудах может сопровождаться проявлениями определенной симптоматики.

По словам специалиста, тромбоз является следствием нарушения свертываемости крови и заболеваний кровеносных сосудов. Зачастую это приводит к смерти. Однако есть признаки, позволяющие предотвратить такое явление. Так, тромбы в венах ног проявляются чаще всего в виде отечности нижних конечностей. Больше всего тромбы "любят" легкие – туда и стремятся. А распознать конкретную область позволяет ультразвуковое обследование.

Еще один симптом – сильная одышка. Точнее указать на появление тромба позволит побелевшая конечность тела, где пульс не прощупать, а кожа чувствуется оледеневшей. Здесь уже имеется опасность артериального тромбоза, который грозит инфарктом.

Тромбоз может появиться даже в глазных сосудах – это в ряде случаев чревато потерей зрения пациента, особенно если речь идет об остром тромбозе. В таком случае наступает резкая пелена перед глазами человека. Можно успеть обратиться к окулисту, чтобы тот исследовал глазное дно с сосудами и назначил препараты для разжижения крови. В противном случае грозит отслоение сетчатки –человек может потерять зрение.

Проверяться на тромбы нужно ежегодно, считает кардиолог. Сейчас медклиники оборудованы всеми необходимыми для такого обследования приборами.

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