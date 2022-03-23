Исследование длилось более 30 лет

Ученые выявили признаки, которые могут свидетельствовать о приближении смерти. Об этом написали в научном журнале The BMJ. Исследование началось еще в 1985 году, в нем добровольно приняли участие шесть тысяч людей.

Эксперты разделили наблюдение на несколько фаз. Так, до 1988 года они изучили влияние различных факторов на здоровье людей в длительной перспективе.

С 2007 по 2016 год у каждого из участников три раза оценивались двигательные функции. Исследователи отмечали, с какой скоростью ходит человек, за какое время он может встать со стула, измеряли силу хвата и смотрели на трудности, которые возникают у добровольцев каждый день. Что касается последней категории, то туда отнесли проблемы с переодеванием, походами в туалет, приготовлением еды и походами в магазин.

Третий этап состоялся в 2019 году. Тогда исследователи посчитали количество испытуемых, которые скончались. После этого они проанализировали уже имеющиеся данные и обнаружили следующую картину. У людей, имеющих проблемы с ходьбой, риск смерти вырастал на 22%. У испытуемых со сложностями в силе хвата – на 15%. У людей, которым сложно было вставать со стула – на 14%. У тех, кто имел трудности в ежедневных делах – на 30%.

Оказалось, что умершим было тяжело подниматься со стула примерно за 10 лет до смерти. За семь лет до ухода их жизни испытуемые начинали негативно оценивать свои двигательные функции, а вот сложности в повседневной жизни начинались за четыре года до кончины.

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