Лакомство содержит большое количество важных элементов

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о полезных свойствах сухофруктов и о их допустимой дозировке. Так, в день рекомендуется не употреблять более чем 50 граммов сухофруктов. Дело в том, что они содержат достаточно высокое количество сахара, поэтому злоупотреблять данным продуктом лучше не стоит. В нужной же дозировке фруктовое лакомство принесет достаточно пользы организму.

Кроме того, специалист назвала самый полезный сухофрукт. По мнению доктора, им является курага. Дело в том, что она содержит калий, улучшающий работу сердца, а также бета-каротин. Данный антиоксидант способен защитить организм от свободных радикалов, передает телеканал "МИР24".

Диетолог при этом предупредила о том, что не всем людям стоит употреблять сухофрукты. Например, лицам, страдающим сахарным диабетом и избыточным весом, употребление данного продукта противопоказано.

Врач также дала несколько советов по поводу того, как выбирать фруктовое лакомство. Так, стоит отдавать предпочтение продукту, имеющим нетоварный вид. Если есть возможность, следует делать сухофрукты самостоятельно. Для этого из абрикосов или слив нужно убрать косточки и засушить их.

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