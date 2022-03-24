Избавят от боли в суставах: какие продукты позволяют сохранить подвижность тела

Избавят от боли в суставах: какие продукты позволяют сохранить подвижность тела
Фото: Ulrich Niehoff / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Чтобы не жаловаться на слабые ткани, нужно сесть на диету

Специалисты рассказали о продуктах, которые необходимы для употребления при боли в суставах. В список вошло несколько важных продуктов, которые отвечают за подвижность человека.

Льняное масло и рыбий жир – самые известные и наиболее доступные в ценовом отношении источники омега-3 жирных кислот. А эти вещества способствуют смягчению воспалительных процессов, чем и лечат больные суставы.

Отруби из кукурузы и чечевица необходимы также каждому, кто жалуется на больные колени. Дело в том, что клетчатка нормализует микробиоту в ЖКТ, за счет чего неусвоенные волокна выводят все продукты обмена. В итоге воспалительные процессы также перестают беспокоить человека.

Обезжиренное молоко – продукт, в котором содержится кальций и фосфор. А также свежие овощи с фруктами, которые этот кальций помогают усвоить за счет содержания микроэлементов. Конечно, не менее полезна рыба, в которой содержатся белки и жиры, такие нужны для укрепления костей.

Неожиданно, но перец чили, такой острый и пахнующий, полезен за счет капсаицина, действующего в качестве обезболивающего препарата. Вспомните хотя бы о наличии перцовых пластырей.

Существуют и продукты, которые за счет содержимого "вымывают" из организма кальций. Это сладкое, включая сам сахар, выпечка из пшеницы, чай с мясными консервами, а также все то, что пересолено, предупредили специалисты из Роспотребнадзора.

А недавно доктор Александр Мясников рассказал о пользе шоколада, упомянув, однако, что его нужно есть по одному кусочку в день – не больше. Медик уточнил, что полезна не сладкая плитка, а шоколад с высоким содержанием какао и минимумом сахара.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу ✓ Надежный источник
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