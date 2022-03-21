Укрепит здоровье: один продукт усилит полезные свойства яичницы

Укрепит здоровье: один продукт усилит полезные свойства яичницы
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Блюдо поможет организму создать мощную систему защиты

Яйца сами по себе являются полезным продуктом, который насыщает организм большим количеством важных веществ. При этом в сочетании с другими ингредиентами они могут становиться еще более эффективными и укрепляющими здоровье. 

Одним из таких продуктов является шпинат. Яичница с этим видом зелени принесет пользу, если есть ее как на завтрак, так и на ужин. Блюдо стоит употреблять взрослым и детям по ряду причин.

Во-первых, данное сочетание ингредиентов обогатит яичницу магнием, фосфором и йодом. Это придаст организму силы, укрепит кости и будет способствовать росту. Соответственно, детям полезно есть яичницу со шпинатом для формирования костной массы, сообщает телеканал "МИР24"

Во-вторых, данное блюдо благоприятно скажется на процессе очищения печени. Более того, оно имеет противораковые свойства. Эксперты утверждают, что для защиты от онкологии яичницу со шпинатом нужно есть как можно чаще. 

Наконец, блюдо является полезным для зубов. Употребление яиц и шпината вместе сможет предотвратить их воспаление и потерю. 

Ранее врач рассказала об опасностях ежедневного употребления мяса. Для улучшения работы организма следует хотя бы периодически воздерживаться от употребления данного продукта. В противном случае есть риск подорвать собственное здоровье. 

Источник: En Son Haber ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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