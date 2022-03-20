К каким последствиям ведет недостаток сна – четыре проблемы

К каким последствиям ведет недостаток сна – четыре проблемы
Фото: pixabay.com
Мозг не успевает восстанавливаться, если пренебрегать отдыхом

Недосып может ударить по здоровью и даже изменить поведение. Если вы регулярно не высыпаетесь, может возникнуть несколько проблем.

Первая – это усталость и ухудшение памяти. Не до конца отдохнувший мозг не дает как следует сконцентрироваться. Исследователи утверждают, что не выспавшийся человек сродни выпившему – организм чувствует себя так же, как с 0,6 промилле алкоголя в крови (как после литра пива или 200 миллилитров красного вина).

Еще одно неприятное последствие недосыпа – это лишние килограммы. Если мало спать, повышается аппетит, соответственно, возрастает и вес.

У людей, которые спят недостаточно, учащается сердцебиение, а также повышается давление. Это вредно для сердца и сосудов.

Недостаток отдыха ведет к плохому настроению и раздражительности. Могут даже возникать симптомы, характерные для депрессии.

Источник: Ilta-Sanomat ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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