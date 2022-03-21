Причиной могут быть не только кофе и чай

Стоматолог Игорь Золотницкий подробно объяснил, почему цвет зубов может измениться. Медик перечислил целый ряд факторов.



Пожелтеть или потемнеть зубы могут от частого употребления продуктов, которые могут окрасить эмаль. Это кофе и чай, а также ягоды и газировка.

Неожиданным фактором оказались лекарства. По словам специалиста, некоторые препараты влияют на цвет. В частности, таблетки для понижения давления и антигистаминные. Измениться цвет зубов может и после ряда болезней.

С возрастом внешний вид зубов также меняется. Это связано с истончением эмали и рядом других факторов. Неблагоприятная окружающая среда также может сказываться. Так, если в воде высокое содержание фтора, это отразится на цвете зубов.

Врач подчеркнул, что зубы не должны быть белоснежными – эмаль может быть полупрозрачной либо молочно-белой.

Если вы хотите отбелить зубы, это можно сделать разными способами у стоматолога. Экспериментировать дома самостоятельно врач не советует, дабы избежать неожиданных последствий.