Врачи советуют устраивать раз в неделю голодовку

Один день из недели без мясных продуктов принесет организму ощутимую пользу и позволит пищеварительной системе как следует расслабиться. Об этом рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог Ирина Филатова.

Временами, указала специалист, мясу нужно искать альтернативу – на небольшой срок. Этот продукт довольно долго переваривается, из-за чего требует затратного количества энергии. В религиозных конфессиях пищевые ограничения существуют не от нечего делать: кишечник должен отдыхать – отказ от мяса на день для него приносит пользу. В противном случае организм испытывает серьезную нагрузку, что может подорвать здоровье. От суток без мяса никто не скончается, а польза налицо, считает Филатова.

Эксперт полагает, что некоторые заболевания предполагают значительные ограничения в потреблении мясного. Например, современные тенденции таковы, что появляется все больше пациентов с высоким содержанием мочевой кислоты – из-за обильного потребления красного мяса. В итоге у пациента развивается на различных частях тела подагра. Хотя полный отказ от мясного проблематичен – белок в нем не заменит никакая еда. Нужны постоянные микроэлементы.

В противном случае потребуется строгая сбалансированная диета – придется искать продукты, от которых можно извлекать все критически важные для человеческого организма микроэлементы. Хотя лучше съесть мясной стейк вместо нескольких таблеток, как это практикуют некоторые.

Ранее американский диетолог Лиза Янг рассказала, как можно сохранить сброшенный вес и надолго защитить себя от лишних килограммов. Основное правило – нужно обходиться без изнуряющих лишних диет.