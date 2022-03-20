Многие запасаются лекарствами впрок

В России наблюдается традиционный для наступления весеннего сезона рост спроса на антидепрессанты. Быстрее всего расходятся снотворные с успокоительными. Специалисты полагают, что такая картина связана как с особенностями сезона, так и общим информационным фоном, который оказывает на человека негативное давление на психологическом уровне.

Как указал психотерапевт Игорь Никифоров, речь идет об антидепрессантах, снотворных и успокоительных лекарствах. Учитывая непростую "геополитическую неопределенность", в российском обществе растет внутренняя тревога. Фиксируется большой поток тех, кто впервые обращается за помощью к психотерапевту.

Подтверждается рост спроса на подобные препараты в одном из недавних исследований. За первые семь дней марта аптеки продали почти 350 тысяч упаковок безрецептурных успокоительных и свыше трех миллионов упаковок снотворного.

Как пишут средства массовой информации, с объявления о начале специальной операции на Украине в России резко вырос спрос на антидепрессанты. В период с конца февраля по начало марта общая продажа лекарственных препаратов обозначенного сегмента перевалила за 500 миллионов рублей. Приведенный показатель выше в четыре раза цифры, выявленной за аналогичный прошлогодний период. Россияне, обращающиеся за такими препаратами, запасаются лекарствами из-за опасений дефицита и роста цен в аптеках.

Хотя в начале марта глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что в стране вполне достаточно лекарственных запасов даже в условиях введенных Западом санкционных мер.