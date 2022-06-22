Чем опасен дневной сон: сомнолог предупредил о последствиях

Чем опасен дневной сон: сомнолог предупредил о последствиях
Lutz Wallroth/www.globallookpress.com
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Сомнолог Роман Бузунов, заслуженный врач России поведал о пользе и правилах дневного сна. Такой режим придется весьма кстати для тех, кто недоспал ночью и желает компенсировать этот недостаток. 

Короткие пересыпы на полчаса также полезны, если достаточно "освежающи". Во второе половине дня в таком случае работоспособность повышается, человек себя отлично чувствует и не испытывает проблем с вечерним засыпанием.

Однако существует и иная сторона медали: "пенсионная бессонница", когда человек спит, смотрит телевизор, ест и в течение всего дня дремлет. В таком случае нужно ограничивать себя в ночном сне на пару часов.

Избыток дневного сна в целом вредит организму – нарушает ночной отдых и провоцирует бессонницу. Оптимально днем лучше спать не больше 45 минут. В противном случае сознание будет запутанным, настроение опустится ниже плинтуса. Особенно когда выдергивает из сна будильник.

Источник: RT ✓ Надежный источник
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