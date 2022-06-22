Какие участки тела чаще всего выбирают клещи

Какие участки тела чаще всего выбирают клещи
Marijan Murat/www.globallookpress.com
Увидели паразита на теле - сразу идите в травмпункт

В летний сезон стоит помнить обо всех опасностях. Одна из них – коварные клещи, которых не так просто найти и вытащить. Необходимо передать паразита специалистам на анализ, чтобы понять, был ли он носителем боррелиоза и энцефалита. Эти коварные существа любят хорошо прятаться, и потому нужно всегда смотреть в оба.

Врач-невролог Анастасия Якупова указала, что клещи, чаще всего, "атакуют" живот, межлопаточную область и ягодицы.

Если заметили такого паразита – самостоятельно не удаляйте. Идите прямиком в травмпункт, где вам окажут необходимую помощь. Чтобы отправить паразита на исследование, положите его в контейнер для анализов, и лишь затем – влажный ватный диск.

 Чем раньше обратитесь к медикам – тем лучше. Болезни легко вылечить, как и избежать осложнений. При налиции энцефалита вам введут иммуноглобулин, а если у вас боррелиоз – назначат курс антибиотиков. Однако делать это нужно оперативно – в первые три дня после укуса.

А не так давно мы рассказывали, чем может завершиться фанатизм на огороде.

Источник: E1 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Путин выступил с обещанием для россиян

После каждой трудности наступает облегчение

Евросоюз готовится нанести удар по российскому золоту - СМИ

Страны пришли к компромиссному решению

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей