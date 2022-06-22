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В летний сезон стоит помнить обо всех опасностях. Одна из них – коварные клещи, которых не так просто найти и вытащить. Необходимо передать паразита специалистам на анализ, чтобы понять, был ли он носителем боррелиоза и энцефалита. Эти коварные существа любят хорошо прятаться, и потому нужно всегда смотреть в оба.
Врач-невролог Анастасия Якупова указала, что клещи, чаще всего, "атакуют" живот, межлопаточную область и ягодицы.
Если заметили такого паразита – самостоятельно не удаляйте. Идите прямиком в травмпункт, где вам окажут необходимую помощь. Чтобы отправить паразита на исследование, положите его в контейнер для анализов, и лишь затем – влажный ватный диск.
Чем раньше обратитесь к медикам – тем лучше. Болезни легко вылечить, как и избежать осложнений. При налиции энцефалита вам введут иммуноглобулин, а если у вас боррелиоз – назначат курс антибиотиков. Однако делать это нужно оперативно – в первые три дня после укуса.
А не так давно мы рассказывали, чем может завершиться фанатизм на огороде.
После каждой трудности наступает облегчение