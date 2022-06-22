Увидели паразита на теле - сразу идите в травмпункт

В летний сезон стоит помнить обо всех опасностях. Одна из них – коварные клещи, которых не так просто найти и вытащить. Необходимо передать паразита специалистам на анализ, чтобы понять, был ли он носителем боррелиоза и энцефалита. Эти коварные существа любят хорошо прятаться, и потому нужно всегда смотреть в оба.

Врач-невролог Анастасия Якупова указала, что клещи, чаще всего, "атакуют" живот, межлопаточную область и ягодицы.

Если заметили такого паразита – самостоятельно не удаляйте. Идите прямиком в травмпункт, где вам окажут необходимую помощь. Чтобы отправить паразита на исследование, положите его в контейнер для анализов, и лишь затем – влажный ватный диск.

Чем раньше обратитесь к медикам – тем лучше. Болезни легко вылечить, как и избежать осложнений. При налиции энцефалита вам введут иммуноглобулин, а если у вас боррелиоз – назначат курс антибиотиков. Однако делать это нужно оперативно – в первые три дня после укуса.

А не так давно мы рассказывали, чем может завершиться фанатизм на огороде.