Любовь - вещь роковая, даже если речь идет о природе

Чаще всего садоводы возвращаются домой со своих любимых участков с целым ворохом заболеваний и травм – гипертоническим кризом, пищевыми отравлениями и ожогами, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

В самый "топ" болезней для дачников медик вывел гипертонию. Люди, выехав на свою любимую дачу, совершенно отбиваются от рук и начинают корпеть над своими грядками под палящим солнцем головой вниз. Заканчивается такая история не очень хорошо – гипертоническим кризом и нарушениями мозгового кроавообращения. Иногда – инсультом.

На второе место врач ставит травмы из-за неаккуратного обращения с садовыми инструментами, падения с высоты и гноем из-за возни в грязи.

Третье – пищевые отравления. Кому-то жаль выкидывать залежалый салатик, в котором завелась "какая-нибудь нечисть". Терапевт напомнил и о солнечных ударах с ожогами. Ежегодно кто-то самый умный забирается в одном нижнем белье в кусты, которые нужно выкосить, и вылезает с пятнами, как у черепахи.

"Плюс солнечные удары и клещи. Вот это наше все", – подытожил медик.

Ранее "Утро" рассказывало, как не подхватить мышиную лихорадку на даче.