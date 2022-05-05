Предосторожность лишней не бывает

Дачный сезон всегда грозит засильем мышей – из-за которых можно запросто подхватить мышиную лихорадку, предупредила специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая, рассказавшая, как обойти стороной такой неприятный недуг.

Переносчики геморрагической лихорадки – некоторые грызуны. Например, домовая мышь и рыжая полевка. Заболевание поражает почки и нервную систему с кровеносными сосудами и проявляется в виде высокой температуры, носового и кишечного кровотечения, а также уменьшения количества мочи. Заразиться можно при вдыхании пыли, которую инфицируют грызуны, а также во время земляных работ на огороде.

Дачникам нужно позаботиться о том, чтобы грызуны не проникали в хозяйственные и жилые помещения. При работе дома и в саду нужно проводить уборку в четырехслойной марлевой маске, в рукавицах или резиновых перчатках. После уборки сожгите их.

Савицкая указала, что весной и осенью в российских регионах – как в городах, так и в сельской местности – проводятся дератизационные комплексы мероприятий, направленные на предотвращение заражения людей геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.