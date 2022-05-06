Врачи раскрыли неожиданные последствия ежедневного поедания шоколада

Врачи раскрыли неожиданные последствия ежедневного поедания шоколада
Фото: pixabay.com
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Лучше сделать выбор в пользу темного

Большинство людей любят шоколад в любом виде, однако продукт может оказывать особое влияние на организм, если употреблять его ежедневно. Эксперты расскрыли самые неожиданные последствия, к которым может привести любовь к продуктам с добавлением какао-бобов.

1. Шоколад может улучшить работу сердца. Это касается темного из-за высокого содержания антиоксидантов. Они могут улучшить кровообращение в сердце, снизить риск образования тромбов и даже снизить кровяное давление, а это окажет влияние на вероятность возникновения инсульта и сердечных заболеваний.

2. Шоколад помогает избавиться от стресса. Исследования показывали, что люди, которые часто употребляют этот продукт, меньше страдают от стресса. Это касается только шоколада без сахара. В противном случае беспокойства и дипрессии у людей встречались чаще. 

3. Шоколад является источником магния. Минерал очень полезен для здоровья человека. Он способствует здоровью мозга, улучшению настроения и хорошей работе кровеносных сосудов. Чем темнее шоколад, тем больше магния он содержит.

Эксперты советуют не употреблять шоколад с большим содержанием сахара – молочный и белый, поскольку его польза либо минимальная, либо отсутствует вовсе. 

Источник: Eat This, Not That ✓ Надежный источник
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