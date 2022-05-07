Просматривать экран гаджета нужно правильно

Врач Наталья Половодова в беседе с URA.RU рассказала, что частое использование смартфона черевато не только проблемами со зрением, но и с позвоночником. Часто проблемы затрагивают детей.

По ее словам, при долгом просмотре экрана мобильного телефона может искривляться позвоночник. Проблемы, как правило, появляются в шейном отделе из-за постоянного наклона головы в сторону. Иногда человек сидит за смартфоном в неудобном положении.

"И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе, головными болями", – пояснила она.

Врач рассказала, что часто родители ошибочно винят в проблемах со спиной у ребенка школу и неправильную осанку. Порой это связано именно с увлечением детей телефонами.

Максимальный период непрерывного просмотра смартфона, по ее словам, должен составлять 15 минут. Очень важно при этом использовать его на правильном расстоянии – не менее 30 см, а также не сидеть за ним в кромешной темноте. Иначе проблемы могут возникнуть и со зрением.