Врач назвала неожиданную опасность частого использования смартфона

Врач назвала неожиданную опасность частого использования смартфона
Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеКому вреден сыр: медик предупредила об опасности популярного продукта
Просматривать экран гаджета нужно правильно

Врач Наталья Половодова в беседе с URA.RU рассказала, что частое использование смартфона черевато не только проблемами со зрением, но и с позвоночником. Часто проблемы затрагивают детей.

По ее словам, при долгом просмотре экрана мобильного телефона может искривляться позвоночник. Проблемы, как правило, появляются в шейном отделе из-за постоянного наклона головы в сторону. Иногда человек сидит за смартфоном в неудобном положении.

"И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе, головными болями", – пояснила она.

Врач рассказала, что часто родители ошибочно винят в проблемах со спиной у ребенка школу и неправильную осанку. Порой это связано именно с увлечением детей телефонами.

Максимальный период непрерывного просмотра смартфона, по ее словам, должен составлять 15 минут. Очень важно при этом использовать его на правильном расстоянии – не менее 30 см, а также не сидеть за ним в кромешной темноте. Иначе проблемы могут возникнуть и со зрением.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей