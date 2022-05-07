Такой едой увлекаться явно не стоит

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рекомендует не увлекаться сыром – особенно тем, кто страдает гипертонической болезнью. Специалист указала, что в указанном молочном продукте содержится множество солевых компонентов, задерживающих жидкость.

Из-за указанного свойства объем циркулирующей жидкости в человеческом организме увеличивается, что отражается на состоянии сосудистой и уровне артериального давления, которое ползет вверх, отметила специалист в беседе с журналистами.

Не рекомендуется увлекаться сыром и тем, кто страдает заболеваниями почек. Из-за задержки жидкости в организме происходит нарушение мочеиспускания, предупредила Королева.

Крайнюю осторожность нужно проявлять и тем, кто страдает мигренью. Гистаминоподобные компоненты лишь поддержат проявление мигренозных проблем.

Однако даже при отсутствии противопоказаний не стоит плотно налегать на сыр. Необходимо разнообразить рацион, включив в него продукты как животного, так и растительного происхожлдения. Сыр необходимо употреблять не чаще трех-четырех раз в неделю.