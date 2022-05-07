Играет роль и питание, и психологическое состояние

Современный человек не может уделять много времени на сон – приходится в спешке одеваться, завтракать, стоять в пробке, разбирать рабочие завалы, из-за которых приходится поздно возвращаться домой. А сон при этом не самый здоровый – нередко выходит так, что мы просыпаемся несколько раз за ночь.

Как указала для журналистов сомнолог София Черкасова, причин пробуждения – великое множество. Если у человека имеются проблемы с урологией, патология щитовидной железы с повышеннным или сниженным уровнем выработки гормонов, просыпаться можно и по несколько раз за ночь.

Избыток кофеина, алкоголь, низкий уровень физической активности также "прерывают сон". Бывает и такое, когда бессоница возникала по определенной причине, которая затем исчезла, а отсутствие сна так и осталось – потому что человеческий уже мозг привык к неправильной модели сна, которую воспроизводит автоматически.

Ранние пробуждения характерны и для депрессии. Человек при этом встает довольно бодрым и не может уснуть, а спит некрепким прерывистым сном.