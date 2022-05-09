Простые лайфхаки помогут сберечь здоровье

В эру стремительного развития высоких технологий многие жители нашей страны огромную часть времени проводят за компьютером. Эта техника не только стала местом работы для россиян, но и остается способом расслабиться за просмотром фильма или чтением интересных материалов. Однако такое продолжительное времяпровождение за компьютером может весьма негативно сказаться на здоровье, в частности, на зрении.



Для того чтобы защитить глаза, можно прислушаться к советам экспертов. Так, известный врач-офтальмолог Вячеслав Куренков отметил, что в первую очередь необходимо обратить внимание на яркость и размер текста. Слишком тусклый или яркий экран очень быстро утомляет глаза. Необходимо отладить настройки для того, чтобы получить объективную яркость изображения.

Также не стоит читать мелкий текст. Глазам приходится сильно напрягаться, чтобы разобрать слова, это в дальнейшем может привести к снижению остроты зрения. Также необходимо соблюдать расстояние от монитора, оно должно быть не менее 80 см. Центр экрана необходимо разместить чуть ниже уровня глаз.

Кроме того, специалист посоветовал делать периодические паузы, хотя бы на пять-семь минут. Такое непродолжительное расслабление позволит глазам перезагрузиться и отдохнуть. Как вариант, в это время можно сделать гимнастику или просто посидеть с закрытыми глазами.

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