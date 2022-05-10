Берегите свое здоровье и смотрите на сроки хранения еды

Cамая вкусная еда – та, которую только что приготовили. Однако готовить пищу каждый раз весьма затруднительно. Поэтому мы спасаемся микроволновками, которые разогревают продукты до нужной температуры. Однако такой способ приготовления в некоторых случаях крайне опасен для здоровья.

К примеру, точно не стоит разогревать картофель. В вареном варианте в нем остается множество бактерий (при хранении в комнатной температуре на длительный период времени). А при повторном нагревании отсутствуют гарантии того, что бактерии погибнут. Лучше всего хранить такую еду в холодильнике и не оставлять на долгое время.

В списке оказалось и куриное мясо, которе нужно разогревать при температуре от 79 градусов. Это гарантирует гибель опасных бактерий, которые образуются в тканях мышечных волокон.

Не нужно повторно разогревать яйца. Яичные блюда в принципе нельзя хранить вне холодильника дольше двух часов в теплую погоду и больше часа в жару. Яичницу и омлет лучше всего съедать сразу после приготовления – и вкуснее, и безопаснее.