Теледоктор призвал зрителей к соблюдению принципов здорового питания

Известный телеврач Александр Мясников напомнил россиянам о базовых правилах здорового питания по утрам. Специалист советует всегда хорошо пережевывать пищу и тем самым уже обеспечивать старт процесс ее пищеварения в ротовой полости. Доктор запретил пропускать завтрак, назвав его "будильником для организма".

Как указал телеврач, для эффективной работы желудка необходимо каждый день есть салат. Можно заправлять его подсолнечным нерафинированным маслом, хотя оно достаточно калорийно, несмотря на явную пользу для организма. Можно в качестве альтернативы использовать перец и лимонный сок вместо соли.

Мясников также указал, что еда не должна становиться причиной дискомфорта в животе. Обращайте внимание на ее температуру, чтобы не заработать рак пищевода.

Необходимо также отказаться от длительного хранения продуктов и покупки полуфабрикатов.

Ранее Александр Мясников предупредил в эфире телеканала "Россия 1" соотечественников об опасности самолечения и употребления лекарственных препаратов "под язык".

