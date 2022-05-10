Как снять перенапряжение после работы на огороде: совет медика

Как снять перенапряжение после работы на огороде: совет медика
Ilya Galakhov/www.globallookpress.com
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Перенапряжение после труда на огороде помогут снять баня, массаж и холодные компрессы. Если же добиться постепенного снятия боли на "нет" в течение пары дней так и не удалось, нужно уже задуматься о лекарственных препаратах и консультациях с медиком, указал врач Андрей Тяжельников.

По словам специалиста, боли в мышцах после огорода – процесс естественный. При умеренной боли помогает массаж, который хорошо расслабляет уставшие мышцы. Болезненные ощущения уходят уже "через сутки-трое".

Если же возникли покраснения, отеки, сильная боль, нужно сразу же проконсультироваться с врачом.

Что касается боли в мышцах после работы на огороде, то бить тревогу не стоит – вполне нормально сталкиваться с выработкой молочной илосты из-за перенапряжения нетренированных мыщц. Не исключены и микротравмы с перенапряжениями.

Ранее специалист Роспотребнадзора Татьяна Савицкая рассказала, как избежать мышиной лихорадки во время дачного сезона.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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