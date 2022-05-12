Без всяких таблеток: как избавиться от головной боли

Без всяких таблеток: как избавиться от головной боли
Joko/www.globallookpress.com
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Иногда вместо лекарств помогает кое-что другое

Точно определить причину головных болей может лишь специалист. И избавляет от симптомов не только лекарство, указал невропатолог Игорь Орлов. Существуют и иные способы.

Нередко причина заключатся в нарушении кровоснабжения головного мозга. Чаще всего в таком случае пациентам назначают лекарственные препараты, улучшающие кровоток, указал эксперт. Однако в некоторых случаях можно снять боль с помощью массажа ушей.

Так, уши нужно полностью закрыть ладонью. Слегка надавите на раковины и медленно совершайте движения. Так вы создадите повышенное давление, что крайне полезно при снятии болезненных ощущений. 

Второй способ – применение особых масел. К примеру, можно использовать камфорное масло. Надавите несколько капель на ватный тампон и положите его в ушную раковину. Так вы активизируйте мозговое кровообращение, уверяет Орлов.

Ранее мы делились способами избавиться от мигрени с помощью простых и доступных методов. Часто приступы вызываны стрессом, который просто нужно снять – важно только знать, как именно.

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
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