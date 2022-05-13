С возрастом многие привычки нужно пересматривать

Доктор медицинских наук, сертифицированный медик в области неотложной медицины Риту Салуджа-Шарма рассказала об основных повседневных привычках, которые "убивают" человеческий иммунитет.

По словам специалиста, главная опасность для здоровья – хронический недосып. Сон играет ключевую роль в функционировании иммунной системы. Отдыхать ночью критически важно.

Еще один враг иммунитета – стресс, который подрывает способность организма сопротивляться болезням и инфекциям. Нервное напряжение повышает у нас в крови уровень кортизола, что со временем приводит к развитию воспалительных процессов и истощению иммунной системы.

Наконец, злейший враг организма – сидячий образ жизни, который способствует развитию воспалительных процессов, увеличению веса и развитию хронических заболеваний.

Медик рекомендует включить в ежедневный распорядок йогу и медитацию, которые, по ее словам, помогают снизить стресс и учат управлению физиологическими реакциями организма. Важна подвижность, правильное питание и отказ от спиртного.