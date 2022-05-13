Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Доктор медицинских наук, сертифицированный медик в области неотложной медицины Риту Салуджа-Шарма рассказала об основных повседневных привычках, которые "убивают" человеческий иммунитет.
По словам специалиста, главная опасность для здоровья – хронический недосып. Сон играет ключевую роль в функционировании иммунной системы. Отдыхать ночью критически важно.
Еще один враг иммунитета – стресс, который подрывает способность организма сопротивляться болезням и инфекциям. Нервное напряжение повышает у нас в крови уровень кортизола, что со временем приводит к развитию воспалительных процессов и истощению иммунной системы.
Наконец, злейший враг организма – сидячий образ жизни, который способствует развитию воспалительных процессов, увеличению веса и развитию хронических заболеваний.
Медик рекомендует включить в ежедневный распорядок йогу и медитацию, которые, по ее словам, помогают снизить стресс и учат управлению физиологическими реакциями организма. Важна подвижность, правильное питание и отказ от спиртного.
О планах Пекина разузнали американские журналисты