Что "убивает" иммунитет: названы самые злейшие враги организма

Что "убивает" иммунитет: названы самые злейшие враги организма
via www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Доктор медицинских наук, сертифицированный медик в области неотложной медицины Риту Салуджа-Шарма рассказала об основных повседневных привычках, которые "убивают" человеческий иммунитет.

По словам специалиста, главная опасность для здоровья – хронический недосып. Сон играет ключевую роль в функционировании иммунной системы. Отдыхать ночью критически важно. 

Еще один враг иммунитета – стресс, который подрывает способность организма сопротивляться болезням и инфекциям. Нервное напряжение повышает у нас в крови уровень кортизола, что со временем приводит к развитию воспалительных процессов и истощению иммунной системы.

Наконец, злейший враг организма – сидячий образ жизни, который способствует развитию воспалительных процессов, увеличению веса и развитию хронических заболеваний.

Медик рекомендует включить в ежедневный распорядок йогу и медитацию, которые, по ее словам, помогают снизить стресс и учат управлению физиологическими реакциями организма. Важна подвижность, правильное питание и отказ от спиртного.

Источник: ETNT ✓ Надежный источник
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