Чтобы кости были целы: каких напитков нужно остерегаться

Чтобы кости были целы: каких напитков нужно остерегаться
Malina Petr/www.globallookpress.com
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Кое-что нужно ограничить, а от чего-то лучше отказаться навсегда

Молоко, сладкая газировка и кофе разрушают наши костные ткани из-за вредных компонентов, сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Специалист указала, что молоко содержит компоненты, вымывающие из организма полезные вещества. Кислое основание в составе этого напитка должно поддерживаться щелочью – овощами, в которых содержатся волокна. В противном случае из организма вымывается кальций.

Кисломолочная диета в принципе приводит к ацидозу, когда организм, столкнувшийся с переизбытком щелочных компонентов, уже начинает забирать из костей полезные щелочные минералы, которых уже лишаются кости. В итоге костная масса теряет прочность.

Вреден и кофе, который нарушает процесс усвоения кальция, магния и многого другого. Кофе лучше пить спустя два-три часа после приема пищи, чтобы всасывание полезных минералов происходило должным образом. К тому же, кофе – обезвоживающий напиток. На каждую чашку нужен стакан воды.

Газировка же содержит ортофосфорную кислоту, которая негативно сказывается на ЖКТ и состоянии зубов, приводя к кариесу и разрушениям зубной ткани.

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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