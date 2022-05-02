Домашнее самолечение - вещь крайне экстремальная

Кое-какие лекарства строго противопоказаны пациентам для самостоятельного приема – а ведь ответственных людей, как показывает практика, куда меньше, чем безотвественных. И "домашнее лечение" с самостоятельным выписыванием препаратов в комнате грозит уже серьезными осложнениями, указал врач, телеведущий Александр Мясников.

Телетерапевт отметил, что опаснее всего так называемые "таблетки под язык", которые чаще всего пьют для снижения давления. Однако в таком случае вы на пару шагов приближаете себя к риску инфаркта, инсульта и даже острой почечной недостаточности.

"Поднялось у вас давление, и слышите вы: нужно взять под язык это или то. Вы хорошо знакомы с названиями таких препаратов. Принимаете – давление упало. А затем столкнулись с инфарктом. И считаете, что он почему-то случился из-за давления", – высказался Мясников.

Специалист указал, что действительности состояние организма в подобные моменты ухудшается от резкого понижения давления. Потому "таблетки под язык" необходимо из домашней аптечки исключить.