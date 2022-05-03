Как наладить нормальный режим сна: пять простых правил

Как наладить нормальный режим сна: пять простых правил
Фото: pixabay.com
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Излишняя бодрость может быть связана со стрессом

Одна бессоная ночь способна испортить сразу несколько последующих дней – не всегда удается восстановить силы за один сеанс нормального сна. Сомнолог Ханна Шор в беседе с Metro рассказала, как можно сгладить последствия недосыпа.

Учеными доказано, что регулярные проблемы со сном приводят к различным недугам – от болезней сердца до диабета. Чем дольше человек бодрствует, тем больше стресса он накапливает в себе. Со временем становится трудно сохранять прежний уровень концентрации, реакции, способности запоминать и анализировать информацию. 

Попытки наверстать упущенное в выходные дни, стараясь отоспаться подольше, могут быть череваты – излишняя продолжительность сна приведет к очередному витку бессоницы. 

Лучший способ вернуть здоровый сон – это дать организму время на отдых днем, если есть возможность. Даже 20 минут легкого сна поможет улучшить когнитивные функции и расслабиться. 

Самые большие помощники бессоницы – стресс и беспокойство. Часто люди слишком сильно переживают от того, что не могут заснуть, из-за чего этот процесс еще сильней осложняется. В этом вопросе важно настроится на позитив, не предъявлять себе слишком высоких требований и расслабиться.

Шор рассказала, что восстановить нормальную продолжительность сна помогут несколько простых правил:

  • Установить распорядок дня.
  • Меньше пить алкоголя, кофе и не проводить много времени перед экраном телевизора/телефона.
  • Выходить на улицу для настройки биочасов. 
  • Заниматься спортом, чтобы утомить тело.
  • Создать собственную "рутину сворачивания" – научиться отключаться от ежедневных дел перед сном. 
Источник: Metro ✓ Надежный источник
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