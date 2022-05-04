Опасно для желудка: почему нельзя пить воду во время еды

Опасно для желудка: почему нельзя пить воду во время еды
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Изжога - лишь одна из проблем

Употребление воды во время каждого приема пищи способствует у человека выработке привычки к перееданию в ходе трапезы. Как объяснила в интервью для "Вечерней Москвы" гастроэнтеролог Светлана Осипова, употребление воды в ходе трапезы также вызывает изжогу.

Оказывается, избыток воды в ходе поглощения пищи лишь растягивает желудок. Поэтому человеку, склонному к такой привычке,  нужно увеличивать порции еды, чтобы заполнить стенки желудка. При повторении подобной привычки для насыщения со временем необходимо есть еще больше.

"Опасно не только из-за переедания, но и из-за формирования рефлюксов, обратных забросов желудочного секрета. Симптомы – отрыжка и изжога", – указала специалист.

Интервальное голодание также вредит желудку – выработка химических агентов слизистой продолжается круглосуточно, а ее переизбыток в пустой полости недопустим. Все это выливаетс в непрятные ощущения в области живота. Специалист советует соблюдать во всем баланс – и в выборе продуктов, и в распределении времени для трапезы, и в физических нагрузках.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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