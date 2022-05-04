Лучше всего не играть в самодеятельность, а обратиться к медикам

При укусе клеща, для которых плоть человека – излюбленное место для размножения, многие повторяют одну и ту же ошибку – начинают ковырять дырку, образованную при попытке насекомого прогрызть кожу, и в итоге отрывают часть туловища паразита. "Остаток", куда более меньший в размерах, вытащить довольно затруднительно.

Период активности клещей начинается уже ранней весной и завершается с первыми заморозками. Все это время насекомые опасны для человека – укус не просто неприятен для здоровья, а рискован развитием энцефалита.

Профилактические меры против клещей давно существуют. Можно сделать прививку от клещевого энцефалита и использовать репелленты. После прогулок внимательно осматривайте свое тело.

Если клещ все-таки до вас добрался и уже решил забраться, удалите его пинцетом и петлей из нитки. Однако лучше всего обратиться к медикам, чтобы не повредить насекомое и не оставить его плоть под кожным покровом.

Специалисты советуют не мазать клеща маслом – вы просто тратите драгоценное время и усложняете процесс изъятия паразита. Если вытащить клеща удалось, обработайте место укуса спиртом и обратитесь в медучреждение за рекомендациями.