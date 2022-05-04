Что нельзя делать при укусе клеща: медики назвали самую распространенную ошибку

Что нельзя делать при укусе клеща: медики назвали самую распространенную ошибку
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
продолжениеКак не скатиться до невроза при жесткой диете: медик предупредил о последствиях
Лучше всего не играть в самодеятельность, а обратиться к медикам

При укусе клеща, для которых плоть человека – излюбленное место для размножения, многие повторяют одну и ту же ошибку – начинают ковырять дырку, образованную при попытке насекомого прогрызть кожу, и в итоге отрывают часть туловища паразита. "Остаток", куда более меньший в размерах, вытащить довольно затруднительно.

Период активности клещей начинается уже ранней весной и завершается с первыми заморозками. Все это время насекомые опасны для человека – укус не просто неприятен для здоровья, а рискован развитием энцефалита.

Профилактические меры против клещей давно существуют. Можно сделать прививку от клещевого энцефалита и использовать репелленты. После прогулок внимательно осматривайте свое тело.

Если клещ все-таки до вас добрался и уже решил забраться, удалите его пинцетом и петлей из нитки. Однако лучше всего обратиться к медикам, чтобы не повредить насекомое и не оставить его плоть под кожным покровом.

Специалисты советуют не мазать клеща маслом – вы просто тратите драгоценное время и усложняете процесс изъятия паразита. Если вытащить клеща удалось, обработайте место укуса спиртом и обратитесь в медучреждение за рекомендациями.

Источник: Primepress ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей