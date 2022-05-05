Специалист напомнил, что фанатизм до добра не доводит

Упорство в борьбе с лишними килограммами – дело похвальное. Однако нередко это приводит к неврозу. Во избежание подобных неприятностей стоит "откладывать удовольствие", заявил диетолог Иван Алименко.

Многие в погоне за красивой цифрой и подтянутым телом уже начинают бояться лишний раз поесть в преддверии теплого сезона, когда нужно выбирать себе из гардероба одежду полегче. И из-за сокращения употребления пищи у человека происходят срывы. Лишние ограничения продолжаются. Поэтому нужно соблюдать принцип "отложенного удовольствия".

В дни "отложенного удовольствия", уточнил диетолог, можно устраивать разгрузку и баловать себя чем-то любимым и вкусным. Так можно и уменьшить страх перед едой, и создавать в некоторой степени мотивацию за вложенные усилия.

"Так мы учим человека, плохо контролирующего вес, выдерживать периоды. Питаться, к примеру, шесть дней рационально, а на седьмой день от этого отдыхать", – рассказал Алименко.

Бояться еды не стоит – главное, чтобы рациональное питание превуалировало над вредным. Последнее можно позволять себе раз в неделю.