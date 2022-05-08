Постоянно есть соленые лакомства очень опасно

Опытный врач-диетолог Елена Чедия рассказала, чем здоровью человека грозит частое употребление копченых продуктов. Доктор медицинских наук подчеркнула, что такое лакомство не стоит включать в свой ежедневный рацион.



Как объяснила эксперт, копченые колбасы и другие угощения такого рода содержат большое количество жира и натрия. Сильнее всего эти не самые полезные вещества бьют по людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Копченые продукты раздражают желудок, а также могут привести к обострению хронических заболеваний.

Кроме того, копчености не стоит есть тучным людям. Из-за особенностей натрия, который тормозит воду, при таком рационе очень сложно сбросить лишние килограммы. Также специалист подчеркнула, что копчености часто содержат канцерогены, которые могут вызвать раковые заболевания.