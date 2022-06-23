Главное - соблюдайте меру

Старые, как мир, слова о том, что мороженое не стоит есть при больном горле, содержат в себе как долю истины, так и явного преувеличения, указал гастроэнтеролог Сергей Лопатин.

По словам специалиста, воспаление в горле возникает не из-за холода, а вследствие распространения бактерий и вирусов. Однако при ряде условий мороженое подстегивает дальнейшее развитие болезней.

Такой холодный десерт охлаждает пленку слизистой, которая защищает горло. В такой период вирусы размножаются еще быстрее и провоцируют иные заболевания в слизистой.

Как указал Лопатин, больное горло – не повод отказываться насовсем мороженое. Если знать меру и не глотать его огромными кусками, ничего страшного с горлом не произойдет.

А не так давно медик рассказала о вреде чрезмерного употребления арбузов, назвав оптимальную порцию в день.