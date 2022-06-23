Однако такая жидкость имеет свои особенности

Вопреки распространенному мнению, кипячение воды в чайнике не проводит к ухудшению ее качества, считают пользователи популярного портала WeChat, которые поведали об особенности такой процедуры.

Как отмечает источник, во время кипячения воды в чайнике появляется накипь. Результаты исследований, проведенных экспертами из Комитета по здравоохранению в Гуанчьжоу, говорят о том, что накипь сама по себе для человеческого организма не опасна. Организм самостоятельно выводит эти частицы. Однако это не говорит о том, что чайник чистить от накипи не нужно.

Специалисты указывают, что кипяченая вода имеет особый срок годности. Спустя двое суток после кипячения эту воду пить не рекомендуется – в ней увеличивается число опасных бактерий.

А не так давно диетолог и нутрициолог Инна Кононенко развеяла один из самых популярных мифов, который гласит, что необходимо ежедневно выпивать минимум по два литра воды. На практике оказалось, что это не совсем так.