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Головокружение – один из признаков проблем, которые образовались с давлением, заявил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.
Как отметил специалист, действовать в таком случае нужно незамедлительно. Колебания в артериальном давлении можно купировать за счет лекарственных препаратов, которые его нормализуют. При повторном появлении симптома необходимы уже консультациии врачей.
Тут вам поможет кардиолог, сосудистый хирург и невролог. Все трое должны установить причину недомогания и помогут решить проблему. Это крайне важно, иначе в следующий раз вам подвернется крайне неподходящее место, на которое вы рискуете неудачно упасть.
А не так давно кардиолог, ведущий Герман Гандельман указал, что общая напряженность с психологической загруженностью превращают жизнь в постоянный стресс, и у человека развивается множество опасных болезней.
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