В худшем случае помогут врачи, в лучшем - просто лекарства

Головокружение – один из признаков проблем, которые образовались с давлением, заявил кардиолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский.

Как отметил специалист, действовать в таком случае нужно незамедлительно. Колебания в артериальном давлении можно купировать за счет лекарственных препаратов, которые его нормализуют. При повторном появлении симптома необходимы уже консультациии врачей.

Тут вам поможет кардиолог, сосудистый хирург и невролог. Все трое должны установить причину недомогания и помогут решить проблему. Это крайне важно, иначе в следующий раз вам подвернется крайне неподходящее место, на которое вы рискуете неудачно упасть.

А не так давно кардиолог, ведущий Герман Гандельман указал, что общая напряженность с психологической загруженностью превращают жизнь в постоянный стресс, и у человека развивается множество опасных болезней.