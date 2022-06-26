Спиртное может привести к серьезным проблемам со здоровьем

В ряде российских регионов резко подскочила температура. Знойное лето располагает к отдыху на природе, который нередко сопровождается распитием алкоголя. Однако существует пять спиртных напитков, которые могут весьма негативно сказаться на здоровье.



Виски и водка

В первую очередь, стоит воздержаться от напитков с высоким содержанием спирта. Так, распитие виски и водки оказывает серьезное влияние на сердце. В жаркую погоду такой напиток может привести к весьма плачевным последствиям. Крепкие напитки увеличивают обезвоживание в жаркую погоду, когда организм и так страдает от потери воды. Максимальная доза – 30 граммов.

Пиво

Одним из весьма популярных напитков в жаркую погоду является пиво. Многие любят устроиться на краю бассейна или в лесу на озере с бутылочкой пенного. Однако этот напиток является серьезным мочегонным средством, которое увеличивает потерю жидкости, что также может привести к серьезному обезвоживанию. Рекомендуемая норма потребления – не более одного литра.

Вино

Вино также является популярным напитком среди россиян, однако выпивать больше 150 мл в день не рекомендуется. Во-первых, могут развиться аллергические реакции, да и в целом опьяненное сознание хуже реагирует на происходящие события.

Коньяк

Этот напиток резко повышает потоотделение, а также приводит к спазмам сосудов. Употребление коньяка в жаркую погоду способно вызвать бурную реакцию организма, так что от напитка лучше воздержаться.