80-летняя ЗОЖ-гуру раскрыла секреты своей молодости и здоровья

80-летняя ЗОЖ-гуру раскрыла секреты своей молодости и здоровья
Фото: www.unsplash.com
Женщине удается выглядеть на несколько десятилетий моложе

Знаменитая американская ведущая и писательница Марта Стюарт прославилась на весь мир благодаря своей активности и красоте в весьма почтенном возрасте. Американка уже успела отпраздновать 80-летний юбилей, однако остается активной, энергичной и продвигает здоровый образ жизни в массы.

Жительница Соединенных Штатов Америки не стала скрывать от широкой общественности свои секреты долголетия. На самом деле, все достаточно просто, самым важным является правильный образ жизни и регулярные занятия спортом.

Восьмидесятилетняя знаменитость сообщила, что давно отказалась от питания в кафе и ресторанах. Женщина завтракает, обедает и ужинает исключительно дома, при этом отдает предпочтение натуральным продуктам. Некоторые из них она даже выращивает на небольшом огороде. Самым полезным Марта считает зеленый сок и овощи.

Также каждый день женщина начинает с небольшой пробежки на дорожке и энергичной зарядки. Кроме того, сохранить молодость ей помогает йога – этим видом спорта гуру по здоровому образу жизни занимается регулярно и привлекает к нему других людей.

Источник: ETNT ✓ Надежный источник
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