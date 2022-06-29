Яготы полезны только в свежем состоянии

Гастроэнтеролог и диетолог Юрий Смирнов рассказал, что варенье из крыжовника обладает минимальной пользой для здоровья человека – все лучшие качества есть только у свежих ягод. Его слова приводит "Газета.ру".

Специалист указал, что сам по себе крыжовник является хорошим продуктом. Его рекомендуется включать в рацион для сбалансированного питания, при ожирении или нарушении обмена веществ.

Однако польза у ягод есть только при употреблении из в свежем виде. При термической обработке все полезные свойства теряются – чем дольше готовится, тем меньше веществ остается.

Добавление сахара в большом количестве только ухудшит ситуацию. Из-за этого блюдо становится источником быстрых углеводов, следовательно и калорий. Побаловать себя вареньем можно, но изредка. В больших количествах употреблять его не стоит.