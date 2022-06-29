Почему не нужно делать варенье из крыжовника

Почему не нужно делать варенье из крыжовника
Фото: Tatiana Glazkova/unsplash.com/
Яготы полезны только в свежем состоянии

Гастроэнтеролог и диетолог Юрий Смирнов рассказал, что варенье из крыжовника обладает минимальной пользой для здоровья человека – все лучшие качества есть только у свежих ягод. Его слова приводит "Газета.ру". 

Специалист указал, что сам по себе крыжовник является хорошим продуктом. Его рекомендуется включать в рацион для сбалансированного питания, при ожирении или нарушении обмена веществ. 

Однако польза у ягод есть только при употреблении из в свежем виде. При термической обработке все полезные свойства теряются – чем дольше готовится, тем меньше веществ остается.

Добавление сахара в большом количестве только ухудшит ситуацию. Из-за этого блюдо становится источником быстрых углеводов, следовательно и калорий. Побаловать себя вареньем можно, но изредка. В больших количествах употреблять его не стоит. 

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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