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Диетолог Антон Бердов рассказал, какие напитки не рекомендуется употреблять в жаркую погоду. Привычные для многих способы спастись от знойной погоды не всегда верны, так как вредят человеческому организму.
Резкий перепад температур становится причиной охлаждения органов. Как итог, воспаляется небо, носоглотка и миндалины. А в работе иммунитета начнется сбой. В худшем случае – ангина.
Исключите черный чай и пейте меньше кофе – в жару такие мочегонные напитки обезвоживают организм и негативно влияют на антидиуретический гормон. Возможна головная боль.
Откажитесь от сока и газированных напитков – они повышают артериальное давление и создают лишнюю нагрузку на поджелудочную. Увеличивается риск развития диабета.
Не садитесь во время жары не диету. Напротив, больше питайтесь здоровой пищей, включая мясо, рыбу и яйца.
А не так давно мы рассказывали об алкогольных напитках, которые не стоит употреблять в жару.
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