Не все полезно то, что вкусно

Диетолог Антон Бердов рассказал, какие напитки не рекомендуется употреблять в жаркую погоду. Привычные для многих способы спастись от знойной погоды не всегда верны, так как вредят человеческому организму.

Резкий перепад температур становится причиной охлаждения органов. Как итог, воспаляется небо, носоглотка и миндалины. А в работе иммунитета начнется сбой. В худшем случае – ангина.

Исключите черный чай и пейте меньше кофе – в жару такие мочегонные напитки обезвоживают организм и негативно влияют на антидиуретический гормон. Возможна головная боль.

Откажитесь от сока и газированных напитков – они повышают артериальное давление и создают лишнюю нагрузку на поджелудочную. Увеличивается риск развития диабета.

Не садитесь во время жары не диету. Напротив, больше питайтесь здоровой пищей, включая мясо, рыбу и яйца.

А не так давно мы рассказывали об алкогольных напитках, которые не стоит употреблять в жару.