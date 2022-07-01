В таком состоянии можно заболеть чем угодно

Одиночество и недостаток в общении приводят к дистрессу, который отражается на физическом состоянии человека, указала психиатр, психотерапевт Виктория Читлова.

Как отметила эксперт, крайне важно помнить, что человек – самое социальное существо, живущие на планете. Общение для него – залог выживаемости. Снижение контактов отражается для нас на биологическом уровне в виде повышения стресса, который, в свою очередь, переходит в дистресс. Человек может в таком состоянии заболеть чем угодно по принципу "там, где тонко – там и рвется".

Одиночество также снижает продолжительность жизни. Одно из исследований говорит, что среди пожилых людей, склонным к одиночеству, имеется множество тех, кто часто испытывает депрессии. В таком случае ухудшаются соматические заболевания, снижается продолжительность жизни.

А не так давно психолог рассказала о положительной стороны вскрывшейся измены – предательство позволит пострадавшему понять себя и собственные переживания, ценить чувство собственного достоинства.