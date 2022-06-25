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Семейный психолог Ольга Романив рассказала, что у вскрывшейся измены есть не только отрицательные стороны. Своей оценкой она поделилась в беседе с "Мослентой".
По ее словам, предательство второй половинки может помочь лучше понять свои собственные чувства и справляться с негативными переживаниями. Благодаря более глубокому пониманию боли человек становится в большей степени сочувствующим и внимательным к другим.
"Лучше надеяться, что вас больше никогда не обманут, но никогда не знаешь, что может ждать вас впереди", – отметила она.
Психолог считает, что измена – это отличный повод для того, чтобы научиться прощать и отпускать. И в этом вопросе крайне важно не допустить, чтобы одно разочарование влияло на дальнейшие отношения.
После неверности возлюбленного человек может начать ценить здоровые романы, где преданность, уважение и любовь стоят на первом плане.
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