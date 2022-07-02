Шесть ежедневных привычек помогут снизить риск возникновения слабоумия

Шесть ежедневных привычек помогут снизить риск возникновения слабоумия
Фото: TheStandingDesk/unsplash.com
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Человеку нужна не только умственная стимуляция, но и качественный отдых

Мозг является уникальным органом, поскольку чем чаще его используешь, тем сильней он развивается. Если он здоров, то повышается способность эффективно общаться, решать проблемы, принимать правильные решения и жить продуктивной жизнью. Невролог Лян Вонг рассказал, как можно сохранить хорошее состояние мозга надолго – для этого нужно следовать шести ежедневным правилам.

1. Основой являются полезные привычки. Это здоровое питание, регулярный сон, физическая активность. 

2. Позитивный настрой. Несмотря на то, что сейчас в мире много стресса и негатива, а время крайне напряженное, все трудности нужно встречать с оптимизмом. Это позволит человеку лучше чувствовать себя эмоционально и сохранит здоровье мозга. 

3. Качество сна – сюда входит его глубина и продолжительность. Спокойный сон необходим для нейропластичности, а также для общего состояния здоровья, а его недостаток даже в течение одной ночи значительно ухудшает работу мозга.

4. Социальная активность человека должна быть на высоком уровне. Из-за интеллектуальной стимуляции мозг дольше будет оставаться активным.

5. Ежедневные физические упражнения. Это может быть зарядка, ходьба или фитнесс.

6. Когнитивная стимуляция. Каждый день желательно пробовать что-то новое – это позволит занять мозг и стимулировать его активность. Рутина неблагоприятно сказывается на состоянии органа. 

Источник: Eat This, Not That! ✓ Надежный источник
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