Медики раскрыли главную опасность сервелатов

Медики раскрыли главную опасность сервелатов
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
ПОдобные продукты лучше исключить, утверждают врачи

Врач Андрей Продеус в эфире "Первого канала" заявил, что переработанное мясо можно смело считать вредным продуктом – отказ от такового лишь увеличивает продолжительность жизни, утверждает специалист.

К переработанным продуктам, указывает эксперт, относятся колбасы, сосиски и сардельки, карбонад и все сервелаты, которые мы привыкли видеть на столе.

Основной вред переработанного мяса заключается в обилии соли, увеличивающей артериальное давление. Иммунологи давно предупреждают, что в таком мясе содержатся консерванты, вредящие организму.

Главная опасность заключаетя в риске развития рака кишечника. А еще и подагры и камней в почках – от пресловутых солей.

Медики советуют пересмотреть свой рацион тем, кто увлекается подобными продуктами. Нужно употреблять больше натурального и исключить вредные продукты, которые производят из ингредиентов сомнительного качества.


Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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