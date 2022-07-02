ПОдобные продукты лучше исключить, утверждают врачи

Врач Андрей Продеус в эфире "Первого канала" заявил, что переработанное мясо можно смело считать вредным продуктом – отказ от такового лишь увеличивает продолжительность жизни, утверждает специалист.

К переработанным продуктам, указывает эксперт, относятся колбасы, сосиски и сардельки, карбонад и все сервелаты, которые мы привыкли видеть на столе.

Основной вред переработанного мяса заключается в обилии соли, увеличивающей артериальное давление. Иммунологи давно предупреждают, что в таком мясе содержатся консерванты, вредящие организму.

Главная опасность заключаетя в риске развития рака кишечника. А еще и подагры и камней в почках – от пресловутых солей.

Медики советуют пересмотреть свой рацион тем, кто увлекается подобными продуктами. Нужно употреблять больше натурального и исключить вредные продукты, которые производят из ингредиентов сомнительного качества.



