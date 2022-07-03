Диетолог раскрыл полезные свойства дыни

Диетолог раскрыл полезные свойства дыни
Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com
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И развеял слухи по поводу обилия сахара в этом лакомстве

Дыня богата фолиевой кислотой и бета-каротином, а мякоть такого плода в себе содержит кремний, железо, калий и даже магний, указал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Спелый плод богат витаминами и полезными веществами. Такой десерт можно употреблять без опасений по поводу сахара – сладость дыни вызвана вовсе не фруктозой или глюкозой. Дело в том, что в дыне содержатся молекулы сахарного спирта – эритриты. Они и формируют такой приятный вкус. Хотя парадокс в том, что организм усваивает эти молекулы не как сахар.

Гингзбург указал, что дыня богата витамином С, флавоноидами и антиоксидантами. В день можно съедать до 300 граммов дыни.

А не так давно диетолог Елена Соломатина предостерегла россиян от чрезмерного увлечения арбузами, указав следующее: во-первых, раннесезонные бахчевые еще непонятно, чем обрабатывали, во-вторых, в таком лакомстве содержится обилие сахара.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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