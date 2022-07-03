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Пластический хирург Юрий Иншаков зяавил, что ожог от загара – не самое плохое явление на свете. Есть и кула более худшая степень поражения участка кожи, которую также можно лечить в домашних условиях. Вернее, свести ее последствия к минимуму.
Эксперт, однако, указал, что самостоятельное лечение ни к чему. Дома можно лишь облегчить некоторые симптомы. В остальном помогут медики.
К примеру, от ожогов спасают спецкремы и разного рода гели. Как вариант – алое. Отличную помощь оказывают сметана и кефир, обладающие полезными свойствами.
Если же вы уверены, что точно столкнулись именно с солнечным ожогом, необходимо в течение нескольких дней принимать аспирин. Особых секретов нет, указал пластический хирург в интервью.
А не так давно дерматолог предупредила россиян об опасности некоторых солнезащитных средств.
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