Народная медицина не так уж не права

Пластический хирург Юрий Иншаков зяавил, что ожог от загара – не самое плохое явление на свете. Есть и кула более худшая степень поражения участка кожи, которую также можно лечить в домашних условиях. Вернее, свести ее последствия к минимуму.

Эксперт, однако, указал, что самостоятельное лечение ни к чему. Дома можно лишь облегчить некоторые симптомы. В остальном помогут медики.

К примеру, от ожогов спасают спецкремы и разного рода гели. Как вариант – алое. Отличную помощь оказывают сметана и кефир, обладающие полезными свойствами.

Если же вы уверены, что точно столкнулись именно с солнечным ожогом, необходимо в течение нескольких дней принимать аспирин. Особых секретов нет, указал пластический хирург в интервью.

А не так давно дерматолог предупредила россиян об опасности некоторых солнезащитных средств.