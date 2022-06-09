Современная наука говорит, что подобные кремы здоровья не прибавляют

Каждому человеку с детства рассказывают, как вредят прямые солнечные лучи даже в городе – поэтому будто необходимо пользоваться солнезащитными средствами на постоянной основе. Специалисты считают, что крем с высоким индексом SPF не только оберегает от ожогов, но и вредит коже человека при иррациональном использовании.

Врач-дерматолог Светлана Ковалева указала, что подобные средства блокируют влияние ультрафиолета спектра B – он инициирует выработку витамина D и вызывает те самые ожоги, от которых появляются неприятные ощущения. Современная наука доказала, что витамин D крайне важен для иммунитета человеческого организма.

Дозы ультрафиолетового воздействия находятся в обратной пропорции к показателям заболеваемости и смертности для двух десятков видов онкологических заболеваний. То есть чем больше мы загораем на солнце, тем лучше для организма.

Однако и с загаром увлекаться не стоит – чтобы не получить ожог. Избыток ультрафиолета блокирует синтез того самого витамина D, и кожа начинает краснеть.