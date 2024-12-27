Bloomberg: США готовятся к потере позиций ВСУ в Курской области

В США объявили об уходе ВСУ из Курской области
Фото: соцсети
По заявлению американцев, это произойдет весной

Вооруженные силы Украины, которые сталкиваются с нехваткой личного состава и неопределенностью по вопросу будущих поставок оружия со стороны США, вероятно, будут полностью вытеснены из Курской области. По словам анонимных американских чиновников, это начнется уже в январе, а к весне украинских подразделений в регионе не останется.

"Им придется отступить – или они рискуют оказаться в окружении", – говорят осведомители.

Этот сценарий вызывает панику в Киеве, где надеялись использовать территории в Курской области в качестве разменной монеты на переговорах с Москвой. Поэтому они готовят план быстрого начала диалога об урегулировании конфликта сразу после прихода Дональда Трампа к должности, опасаясь потерять один из немногих козырей.

Однако более вероятно, что российская сторона может затянуть начало переговоров из-за преимущества на поле боя, чтобы успеть взять под контроль как можно больше территорий до того, как заморозят линию фронта, заявляют в США.

"Двое чиновников выразили надежду, что президент Украины Владимир Зеленский отдаст приказ об отступлении из Курска достаточно скоро, чтобы избежать больших потерь", – указали в статье.

Ранее сообщалось, что армия Украины за сутки потеряла более 200 военных под Курском.

Источник: Bloomberg
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