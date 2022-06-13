Как распознать тромбоз по сну: главные симптомы

Как распознать тромбоз по сну: главные симптомы
Ute Grabowsky/photothek.net via/www.globallookpress.com
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Кровеносные сосуды необходимы для передачи питательных веществ и кислорода по телу. Речь идет о важнейшем "мосте" в теле человека, который выводит отходы и завершает обмен веществ. Однако с возрастом его износ увеличивается – снижается прочность, усиливается ломкость. В итоге это увеличивает риск развития тромбоза, появление которого можно распознать по косвенным признакам.

Один из первых – головокружение. После ночного сна нужно ощущать чувство отдыха и энергии. Если оно отсутствует, речь идет о недостатке кровоснабжения или состоянии гипоксии. Также причина может заключаться в затрудненном кровообращении и его неравномерном распределении.

Если в легких неправильно циркулирует в легких, появляется отдышка, скорость метаболизма снижается. Обратите на это внимание – ведь симптоматика может усугубляться.

Еще один признак – обильное слюнотечение. Излишне густая кровь не успевает вовремя обеспечивать мозг питательными веществами, что приводит к нарушению контроля над лицевыми мышцами.

Наконец, обратите внимание на температуру конечностей – холодные руки и ноги также влияют на кровообращение. Если леденеет тело в теплую погоду, обратитесь к медику.

Ранее пульмонолог рассказал о болезнях, которые могут проявляться в виде одышки.

Источник: Sina ✓ Надежный источник
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