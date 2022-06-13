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Висцеральный жир – довольно пагубное состояние, которое связано с нарушением обмена веществ. Поэтому без внимания эти килограммы оставлять не стоит. Самые частые причины появления жировых отложений на животе – лишние калории и дефицит физических нагрузок.
Диетолог Василиса Пономарева считает, что начинать день нужно с правильного завтрака – так необходимо давать старт борьбе с большим животом.
Медик рекомендует откладывать затрак ежедневно до 11 утра – нужно подождать несколько часов после пробуждения. Касается это любителей вечерних перекусов. Таким образом, общий цикл приема пищи будет более слаженным, и у метаболизма появится больше времени. Скорость сжигания пищи улучшится.
Еще один проверенный способ – интервальное голодание не менее 14 часов в день ежедневно. Так скопление жира в тканях сходит на нет.
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