Что обязательно нужно есть летом: советы врача

Что обязательно нужно есть летом: советы врача
Фото: pexels.com
Предпочтение лучше отдавать чему-то легкому

Довольно часто в летний период человек реже хочет есть – на это влияет заложенный в организме механизм, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург изданию Ura.ru. По его словам, этим можно воспользоваться для того, чтобы сбросить лишний вес, однако делать это нужно с правильными продуктами.

Врач рассказал, что при приеме пищи у человека часто повышается температура – это становится сигналом к тому, что пора остановиться. Летом, когда значительно жарче, механизм может срабатывать просто так. 

"Нужно отдавать предпочтение легким продуктам – фруктам, овощам, кисломолочным напиткам, хлопьям, ягодам", – рассказал специалист.

Также отлично в рацион впишется рыба, отметил он. 

Врач напомнил, что помимо полного отказа от некоторых приемов пищи человек летом есть меньшими порциями – это может быть крайне удобно для тех, кто давно хотел избавиться от лишних килограммов. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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