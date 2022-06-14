Курс рубля
- "Парадоксальный рост": что ждет рубль в 2022 году
- Доллару есть куда падать: аналитик объяснила стремительное укрепление рубля
- Евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Довольно часто в летний период человек реже хочет есть – на это влияет заложенный в организме механизм, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург изданию Ura.ru. По его словам, этим можно воспользоваться для того, чтобы сбросить лишний вес, однако делать это нужно с правильными продуктами.
Врач рассказал, что при приеме пищи у человека часто повышается температура – это становится сигналом к тому, что пора остановиться. Летом, когда значительно жарче, механизм может срабатывать просто так.
"Нужно отдавать предпочтение легким продуктам – фруктам, овощам, кисломолочным напиткам, хлопьям, ягодам", – рассказал специалист.
Также отлично в рацион впишется рыба, отметил он.
Врач напомнил, что помимо полного отказа от некоторых приемов пищи человек летом есть меньшими порциями – это может быть крайне удобно для тех, кто давно хотел избавиться от лишних килограммов.
Москва может воспользоваться ситуацией внутри блока
Минобороны показало боевой арсенал Украины