Есть куда более эффективные способы

Подавление эмоций вместе с голоданием, неправильный сон и отсутствие прогулок на свежем воздухе, вредная еда – все это в совокупности разрушает щитовидную железу, указал врач-токсиколог, доктор медицинских наук Михаил Кутушов.

Как отметил специалист, неправильная работа щитовидной железы соответствующим образом отражается на физическом и психическом состоянии человека.

В первую очередь, отмечает эксперт, необходимо отказаться от интервального голодания, которое многие рассматривают первым делом ради достижения красивой фигуры. А ведь сбой работы этого органа начинается зачастую из-за дефицита витаминов.

В частности, речь идет о йоде, цинке, железе и магнии – они входят в состав основных минералов, которые участвуют в построении гормонов. Опасен и дефицит белка, из которого сами гормоны состоят.

Фастфудом лучше не злоупотреблять – откажитесь от такой еды, которая провоцирует в организме воспалительные процессы.

А не так давно медик раскрыла действенный способ сбросить вес за пару недель к отпуску.