Врач назвала действенный метод похудеть к отпуску за две недели

Врач назвала действенный метод похудеть к отпуску за две недели
Фото: pexels.com
Питаться нужно правильно и регулярно

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что есть эффективный способ сбросить лишние килограммы перед отдыхом – для этого нужно пересмотреть свой основной рацион, пить достаточное количество воды и делать правильные перекусы. Ее слова приводит "Москва 24". 

В первую очередь, из питания нужно исключить все, приводящее к набору веса – это сладкое, слишком соленое, жирное и жареное. Выбор нужно сделать в пользу овощей, фруктов, зерновых каш, птицы и рыбы. Врач посоветовала составить список продуктов, которые можно покупать и употреблять, чтобы провести ревизию в холодильнике. 

Она отметила, что главной целью предотпускной диеты является уменьшение объемов желудка. Для этого нужно питаться дробно, питаясь пять раз в день – три основных приема пищи и два перекуса. 

По ее словам, мясо нужно обязательно сочетать с овощами. Для женщин оптимальным объемом основного приема будет около 250 мл пищи, а для мужчин – 300-330 мл. Между этим обязательно употреблять достаточное количество воды – это поможет процессам жиросжигания. 

Здоровым перекусом могут стать орехи, яблоко, сухофрукты, а также нежирные кисломолочные продукты. Врач посоветовала не есть после 19:00, поскольку в это время обменные процессы в организме начинают замедляться. 

Если придерживаться распорядка, то первые результаты могут появиться уже на следующий день. А более существенный эффект – спустя две недели. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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